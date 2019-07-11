Парубій роз’яснив, коли і як запрацює новий Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зробив роз’яснення щодо особливостей набуття чинності ухваленого парламентом Виборчого кодексу.

Відповідну заяву спікер зробив, закриваючи вечірнє пленарне засідання у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу зробити особливе повідомлення, тому що пішли інсинуації з приводу нашого Виборчого кодексу. Маю зробити роз’яснення, Олександр Черненко (голова робочої групи з напрацювання Виборчого кодексу – ред.) під стенограму зазначив, що кодекс вступає в дію для наступних чергових президентських і парламентських виборів. Саме це було результатом консультацій із фракціями. Це дуже важливо для правильного розуміння і усунення різнотлумачень. Дата 1 грудня 2023 року була означена як кінцева поправка. Ми проговорювали, що якщо будуть наступні вибори дочасними, а таке можливо, щоб ми встановили кінцеву дату. І кодексом встановлюється ця дата в разі, якщо будуть відбуватися дочасні або президентські, або парламентські вибори", - пояснив Парубій.

За його словами, кодекс розроблений і набуде чинності саме з метою забезпечення проведення наступних чергових виборів народних депутатів і чергових виборів президента України, але не пізніше 1 грудня 2023 року.

Відповідно спікер звернувся до профільного комітету з проханням врахувати це зауваження під час підготовки Виборчого кодексу на підпис. Разом з тим спікер додав, що за новим Виборчим кодексом можна було би провести й парламентські вибори, якби вони не були дочасними, при цьому Парубій назвав позачергові вибори авантюрою.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкрититми списками. За проголосували 230 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Він складається з трьох книг - загальні засади проведення всіх виборів, загальнонаціональні вибори (президентські та парламентські) та порядок проведення місцевих виборів.

Як пояснював керівник робочої групи, що працювала над проєктом кодексу, Олександр Черненко, Виборчий кодекс визначає, що партійний з'їзд за присутності не менш як 200 делегатів затверджує загальнодержавний виборчий список і висуває кандидатів у депутати. Цей список має бути поділений на 27 регіональних списків відповідно до кількості виборчих регіонів. При цьому кожен кандидат має бути віднесений як до загальнодержавного, так і одного з регіональних округів. За кожним із регіональних округів має бути закріплено не менше п'яти кандидатів. Їх черговість у загальнодержавному та регіональних списках також визначає з'їзд.