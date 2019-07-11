Вибори Ради: національний екзит-пол’2019 проведуть три соціологічні центри

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова у день виборів до Ради, 21 липня, проведуть Національний екзит-пол’2019 - парламентські вибори.

Про це директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна повідомила на прес-конференції в Укрінформі.

“Реалізація цього проєкту проходитиме під контролем Наглядової ради, до складу якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські експерти та журналісти. Наглядова рада буде споглядати на дільницях, як відбувається голосування, а по-друге, під час підготовки остаточного звіту буде аналізувати, наскільки ми раціонально використали кошти”, - сказала Бекешкіна.

Вона також повідомила про те, що оприлюднення результатів національного екзит-полу 2019 відбудеться у неділю, 21 липня, в Укрінформі за таким планом. О 14.00 в агентстві проведуть прес-конференцію, присвячену поточному звітуванню про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць, ймовірним проблемам та труднощам, що можуть виникнути у інтерв'юерів під час збору даних. На 19.45 запланована прес-конференція, на якій оприлюднять результати опитування станом на 18.00. О 23.00 відбудеться прес-конференція, на якій оголосять оновлені результати - станом на 20 годину.

За словами генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто, обсяг вибірки — близько 13 тисяч респондентів (залежно від явки виборців). Кількість опитаних на кожній дільниці — приблизно 43 респонденти у середньому. Кількість інтерв'юерів — на кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи, усього буде залучено близько 800 людей, які пройдуть спеціальне навчання. Вони матимуть спеціальні бейджі із символікою Національного екзит-полу.

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Як зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, застосовуватиметься методика “таємного голосування”, оскільки вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу. Учасник опитування сам заповнюватиме паперову анкету та самостійно вкидатиме її у скриньку екзит-полу. “Ця методика себе виправдала. Якщо хтось із якихось причин боїться чи соромиться свого вибору, він може відповісти”, - додав він.

Польовий етап дослідження здійснюватимуть дві провідні соцкомпанії — КМІС та Центр Разумкова. Вибірка буде репрезентативною для України в цілому й для її чотирьох регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь).

Вибірка буде двоетапна. На першому етапі оберуть кількість дільниць відповідно до відсотка виборців у цій області. Самі дільниці обиратимуться випадковим чином. На другому етапі опитуватимуться виборці на виході з виборчих дільниць з певним кроком відбору. Результати декілька разів на день передаватимуться в центральний офіс соціологічних компаній.

“Вибори з точки зору екзил-полу, на мій погляд, будуть надзвичайно складні, вони складніші навіть за президентські, в яких дуже великий розрив був. Зрештою результати екзит-полу будуть цікаві, бо у цих виборах важливо те, що перші п'ять партій зараз, як каже соціологія, вже більш-менш визначені, але є принаймні ще три партії, де може бути похибка досліджень, які дуже близько одна до одної в ось цьому 5%-ому бар'єрі. Значить, конкуренція там буде надзвичайна, і точність необхідна”, - сказав представник наглядової ради проєкту «Національний екзит-пол'2019» Євген Бистрицький.

«Національний екзит-пол’2019 - парламентські вибори» проводиться в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

“Пам’ятаю, що минулого разу екзит-пол на 400 дільниць коштував приблизно 200 тис. дол. Оскільки у нас 300 дільниць, то очевидно, що це буде дещо менша сума”, - додала Бекешкіна.

Як повідомляв Укрінформ, консорціум у складі цих організацій брав активну участь у проєкті “Національний екзит-пол 2019” під час першого та другого туру виборів Президента.