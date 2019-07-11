Якщо всі бюлетені скласти, їх висота сягне вершини Кіліманджаро

"Станом на сьогоднішній день виготовлено по одномандатних округах 26 млн бюлетенів, по багатомандатному округу - 27 млн бюлетенів, по закордонному округу - 469 тисяч 172 примірники бюлетенів. Загалом - це 53 млн 500 тисяч бюлетенів, що складає 84% від загальної кількості бюлетенів", - сказав він та нагадав, що друк бюлетенів буде завершено не пізніше, як за 7 днів до дня голосування.

Друк виборчих бюлетенів / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Директор поліграфкомбінату підкреслив, що бюлетені мають 8 ступенів і друкуються на папері вітчизняного виробництва. Оніщенко також зазначив, що для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 млн аркушів захищеного паперу формату 62 см на 81 см, що становить 540 тонн.

"Якщо скласти всі бюлетені, що будуть віддруковані, один на один в одну стопку, то її висота дорівнюватиме висоті найвищої вершини Африки - Кіліманджаро, 5 км 895 м", - додав він.

У свою чергу заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко проінформував, що розмір бюлетеня в багатомандатному виборчому окрузі буде 200 на 600 мм, а бюлетені в одномандатних виборчих округах будуть різними, зважаючи на різну кількість кандидатів.

За його словами, наразі найменше кандидатів - 5 в ОВО №188 (Хмельницький), найбільше - 46 в ОВО №133 (Одеса). Він відзначив, що станом на 11 липня до поліграфкомбінату "Україна" передано замовлення на виготовлення 60 млн 398 тисяч 300 виборчих бюлетенів, із яких 30 млн 407 тисяч 544 бюлетенів в загальнольнодержавному та закордонному виборчому округах 29 млн 990 тисяч 630 - в одномандатних виборчих округах.

"Така різниця пов'язана з тим, що понад 400 тисяч у нас виборців в закордонному виборчому окрузі, а вони в одномандатних виборчих округах не голосують", - зауважив він. Крім того, за його даними, ця різниця пов'язана з кратністю бюлетенів на друкарському аркуші.

Радченко також розповів, що вартість одного бюлетеня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить 4 грн 20 коп., а в одномандатних округах залежно від розміру бюлетеня коливається від 2 грн 28 коп. до 4 грн 68 коп.

Голова ЦВК Тетяну Сліпачук додала, що на нинішніх виборчих бюлетенях є стилізоване зображення куполу Верховної Ради. За її словами, такого зображення в минулому на бюлетенях ще не було.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 26 червня затвердила форми та тексти виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах під час позачергових парламентських виборів 21 липня.

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Текст виборчого бюлетеня в багатомандатному виборчому окрузя друкується на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору, а бюлетені в ОВО - аркуші пісочного кольору. Виборчі бюлетені в одномандатних округах залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме: до 6 кандидатів - розміром 200 х 200 мм; до 11кандидатів - розміром 200 х 300 мм; до 18кандидатів - розміром 200 х 400 мм; до 33 кандидатів - розміром 200 х 600 мм; до 50 кандидатів - розміром 200 х 800 мм.