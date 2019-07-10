"Вибори 2019": презентували програму, яка допоможе порівняти програми партій

"Цей онлайн-інструмент розробили за гроші агентства США з міжнародного розвитку. Зробили його аналогічним інструменту порівняння програм кандидатів у Президенти України, який представили аналітики навесні цього року", - йдеться у повідомленні.

У Чернігові порівняльну програму презентував регіональний представник громадської організації "Центр UA" Денис Мурза. Він розповів, що на сайті vybory2019.pravda.com.ua є три розділи: партії, сфери політики і тест.

У першому представлено 12 політсил, які зараз лідирують у чотирьох національних рейтингах, у другому - 25 сфер державної політики, де можна порівняти плани кожної з партій, і третій розділ - це тест. Він допомагає виборцю знайти партії, з якими його погляди найбільше співпадають. Щоправда, для цього людині треба відповісти на 30 не дуже легких запитань.