ЦВК нагадує: для зміни місця голосування лишилося п’ять днів

Громадяни можуть звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах не пізніше 15 липня.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook.

"Центральна виборча комісія нагадує, що звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК підкреслили, що оскільки позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня, цей строк спливає, тобто для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього п’ять днів.

ЦВК також поінформувала, що органи ведення Держреєстру виборців працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня.

"Отже, якщо хтось із виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати із зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - додали у Центрвиборчкомі.

За даними Державного реєстру виборців, станом на 10 липня 109 тисяч 226 виборців скористались тимчасовою зміною місця голосування на позачергових парламентських виборах.