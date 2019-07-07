ЦВК доручила передати бюлетені на виборчі округи

На черговому засіданні Центральна виборча комісія доручила передати бюлетені на виборчі округи.

Про це Укрінформу повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

“Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованих постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230.

“ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені Комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів”, - йдеться у повідомленні.