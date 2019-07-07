Вибори у Раду: ЦВК скасувала реєстрацію 11 кандидатів

На черговому засіданні Центральної виборчої комісії було скасовано реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати.

Про це Укрінформу повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

“Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України. А саме: у порядку самовисування – Ретівова І.О. – в ОВО № 50, Бабенка М.М. – в ОВО № 90, Глиняного Л.П. – в ОВО № 92, Бойка О.В. – в ОВО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; висунутих політичною партією "Опозиційна платформа - За життя" – Подостройця К.О. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОВО № 136, Граждана В.В. – в ОВО № 141, Шкарівського В.М. – в ОВО № 143; висунутих Політичною партією "Опозиційний блок" – Тулюлюка О.В. – в ОВО № 204, Левківського М.П. – в ОВО № 207”, - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.