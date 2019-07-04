У ЦВК не виключають, що кандидатів у депутати до голосування ще може поменшати

Кандидати у народні депутати до 8 липня мають право відмовитися від участі у позачергових парламентських виборах і тоді навпроти їхнього прізвища у бюлетені буде проставлено штамп "Вибув".

Про це розповіла секретарка Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв’ю Укрінформу.

"До 8 липня кандидат має право добровільно знятися з виборів, тож, можливо, що будуть випадки, коли на бюлетенях в окремих одномандатних виборчих округах проставлятимуть штамп “Вибув” просто тому, що людина відмовилася від балотування", - зазначила вона.

Бернацька підкреслила, що є округи, де по мажоритарці балотується 50 кандидатів, і не виключила, що хтось із них вирішить знятися з передвиборчих перегонів.

Крім того, вона зауважила, що ЦВК також може до дня голосування скасувати реєстрацію кандидатів у народні депутати, якщо будуть встановлені нові факти про недотримання ними обов’язкових законодавчих вимог для реєстрації.

"Від імені всієї комісії хотіла би звернутися до всіх громадян: продивіться переліки всіх політичних партій, списки всіх близько шести тисяч кандидатів і якщо у вас є обґрунтовані підстави вважати, що ці особи надали неправдиву інформацію - вони не проживали, наприклад, п’ять років в Україні, нехай правоохоронні органи це також зроблять, і надайте нам ці дані", - звернулася секретарка Центрвиборчкому до громадськості й правоохоронців.

Разом із тим Бернацька нагадала, що ключовими обов’язковими вимогами до кандидатів є віковий ценз у 21 рік, відсутність судимості та проживання на території України протягом останніх п’яти років, коли виїзди за кордон не можуть перевищувати більш ніж 90 днів безперервно або понад 180 днів сукупно на рік.

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Як повідомлялося, ЦВК 3 липня скасувала реєстрацію ексглави АП Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати, яких напередодні було зареєстровано на виконання рішень Верховного Суду.