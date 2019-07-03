Кандидати в Раду від Житомирщини: чинні депутати, благодійники й герої

На всіх шести округах у ВР намагатимуться знову зайти ті самі депутати

Щодо партійних списків, то тут до прохідної десятки потрапив єдиний кандидат від Житомирщини. Мова йде про 4-й номер «Європейської Солідарності», під яким до парламенту зареєстрували нинішнього депутата Житомирської обласної ради – командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Михайла Забродського.

Михайло Забродський

Трохи нижче – під №13 у партійному списку ВО «Батьківщина» – ексголова Житомирської облради, нинішня її депутатка і голова обласної парторганізації цієї політсили Анжеліка Лабунська, яка вже тричі була народною депутаткою. В обласному осередку «Батьківщини» ще з квітня назрів конфлікт, коли з лав партії виключили 7 членів і розпустили фракцію у міській раді. У Радикальній партії Олега Ляшка під №21 до списку потрапив перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко. Натомість голова Коростишівської районної ради Сергій Бондарчук – це №65 у партійному списку ВО «Свобода».

Анжеліка Лабунська

Загалом, частина кандидатів почали готуватися до парламентських виборів завчасно за допомогою своїх благодійних фондів. Про себе потенційні депутати нагадували вітаннями у місцевій пресі з нагоди різноманітних свят і подарунками школам, садочкам, медичним закладам. Ще одна характерна риса виборчої кампанії на Житомирщині – усі закріплені нині за округами народні депутати знову спробують потрапити до парламенту.

Сергій Крамаренко

У шести виборчих округах участь у позачергових парламентських виборах беруть 76 кандидатів, 32 з яких висунуті партіями, а 44 – самовисуванці.

В ОВК №62 із центром у Житомирі зареєстровано 18 кандидатів. Найвідоміші з них – це нинішній депутат від обласного центру, фігурант так званої «бурштинової справи» Борислав Розенблат. У Житомирі впродовж його депутатської каденції працює громадська приймальня, де фахівці надають безкоштовні юридичні консультації, а також у місті добре відомий «Фонд родини Розенблат», який займається благодійністю. Перед стартом виборчої кампанії Розенблат зібрав у Житомирі пресконференцію, на якій повідомив, що суд визнав незаконними дії правоохоронців щодо нього, а також він вимагатиме від Національного антикорупційного бюро 100 млн грн компенсації завданих йому збитків.

Борислав Розенблат

Серед опонентів Розенблата – ексголова Житомирської ОДА Ігор Гундич, звільнений зі своєї посади указом президента 24 червня. Поки що виборчої активності він не проявляє ні в рекламі, ні на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Гундич

Ще один кандидат від Житомира, який має найбільше у місті реклами, – це генеральний директор ТОВ «Тесла Енерго» Олег Грамотенко. До слова, його компанія запустила першу в області промислову сонячну електростанцію (Ганська СЕС поблизу Бердичева). Грамотенко веде прямі ефіри на своїй сторінці у Facebook щонеділі.

Олег Грамотенко

Усі троє кандидатів – самовисуванці. Крім них на окрузі від партії «Слуга народу» балотується Герой України, колишній командир батальйону 95-ї бригади Ігор Герасименко.

Ігор Герасименко

На виборчому окрузі №63 з центром у Бердичеві зареєстровані 12 кандидатів. Серед них – самовисуванець Олександр Ревега, який зараз представляє інтереси округу в парламенті. Парламентар має свій іменний благодійний фонд.

Олександр Ревега

Про наміри потрапити у Верховну Раду заявили Ігор Романський та Павло Чернявський, які раніше були у фракції Радикальної партії в облраді, але перший вийшов із неї торік і йде самовисуванцем. Натомість другий все ж делегований партією Олега Ляшка. До слова, Романський тимчасово не працює, а Чернявський – пенсіонер.

Ігор Романський

Найзапекліша передвиборча боротьба наразі триває в ОВО №64, центр якого – у Коростені. Там зареєстровано 12 кандидатів. Важковаговиками тут є чинний народний депутат Володимир Арешонков і голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський. З літа минулого року на території округу свою роботу активізував благодійний фонд останнього.

Володимир Арешонков

Про численні інциденти на окрузі інформує Громадянська мережа «ОПОРА». Зокрема, повідомлялося про конфлікт між представниками кандидатів під час святкування дня села Ушомир. Захід проходив за підтримки Арешонкова, а от благодійному фонду Пашинського не дали слова для вітання зі сцени. Тож його представник просто частував людей морозивом і тортом.

Сергій Пашинський

Крім того, поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом реєстрації кандидата-«двійника». Окрім Володимира Арешонкова у списку кандидатів є Анатолій Арешков.

Два тижні тому на території паливно-мастильної бази в Коростені пролунав вибух від невстановленого предмета, який кинули невідомі. У ЗМІ з’явився коментар власника заправки Володимира Петренка, який нібито підтримує Арешонкова. За його словами, інцидент пов’язаний із виборами.

Нещодавно у Коростені невідомі облили фарбою білборди Сергія Пашинського. За цим фактом поліція відкрила провадження.

У виборчому окрузі №65 виборці в день голосування обиратимуть із 11 кандидатів. Найвідоміший серед них – чинний від округу парламентар, колишній голова ВР Володимир Литвин. Його «двійнику» ЦВК відмовила у реєстрації.

Володимир Литвин

Балотуватимуться там же і нинішній Новоград-Волинський міський голова Віктор Весельський, і депутат облради Віктор Мельник. Уже другий рік поспіль Мельник згадується як генеральний партнер всеукраїнського музичного фестивалю «Lesia Grand Fest», який збирає у Новограді-Волинському найпопулярніших виконавців.

Віктор Весельський

В окрузі №66 із центром у Малині зареєстрована найбільша кількість кандидатів – 19. Серед найвідоміших – Павло Дзюблик, який на минулих виборах пройшов тут до парламенту.

Павло Дзюблик

Свої сили спробує і Віталій Журавський, що раніше вже був народним депутатом від цього округу. Останнім часом він позиціонує себе як лідер громадської організації «Дістало!», від імені якої й зустрічається з жителями округу. Кандидат запам’ятався тим, що у 2013 році – за версією Незалежної медіа-профспілки України та Інституту масової інформації – потрапив до рейтингу «ворогів преси», а у 2014 році під Радою активісти кинули його в сміттєвий бак.

Віталій Журавський / Фото: Gordonua.com

За інформацією ОПОРИ, невідомі люди, проводячи соціологічне опитування в одному з райцентрів, «приписали» Журавському партію «Слуга народу», але він це заперечив, апелюючи, що йде на вибори самовисуванцем.

Свої сили на окрузі також спробує бізнесмен Михайло Пухтаєвич, відомий як колишній перший заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації часів Геннадія Москаля.

Михайло Пухтаєвич та Геннадій Москаль

Щодо ОВО №67 із центром у Чуднові, до якого входить і частина Житомира, то тут зареєстровано лише 7 кандидатів. Найвідоміший серед них – нинішній народний депутат, самовисуванець Віктор Развадовський, якого можна назвати депутатським ветераном, адже до парламенту від округу він проходив уже 4 рази, а тепер готується і вп’яте.

Віктор Развадовський

Благодійного фонду він не має, але його добре знають, адже впродовж своїх каденцій Развадовський регулярно привозить концерти, роздає усім жителям округу новорічні солодощі, а ще – дарує оргтехніку школам, велосипеди – листоношам, про що постійно пишуть місцеві районні газети.

Ігор Ходак

Свої сили тут спробує також підприємець і депутат облради Ігор Ходак. Діяльність на окрузі він розгорнув більш як рік тому, надаючи матеріальну допомогу та подарунки. У рекламі на одному з популярних житомирських сайтів, якою закінчується кожна новина, він позиціонує себе як «підприємець, благодійник, депутат». Ходак балотується по округу від ВО «Батьківщина».

Сергій та Олег Кузьміних

Серед відомих кандидатів – і висунутий партією «Слуга народу» Сергій Кузьміних. Його знають як брата «кіборга» Олега Кузьміних, що понад 120 діб перебував у полоні бойовиків. Сергій та Олег заснували «Фонд братів Кузьміних», який займається реабілітацією військових.

Ірина Чириця, Житомир