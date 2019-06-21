Генпродюсер "112-Україна" йде на вибори в Раду від "Опозиційної платформи"

Генеральний продюсер телеканалу "112-Україна" Артем Марчевський балотується до Верховної Ради від політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" по мажоритарному округу №60 в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба політсили. "Округ №60 - Артем Марчевський, генеральний продюсер телеканалу «112-Україна», - повідомляє пресслужба. Всього від цієї політичної сили в Донецькій області балотуються 12 кандидатів-мажоритарників. Зокрема, мер м.Дружківка Валерій Гнатенко (округ №49), голова Мар'їнської районної державної адміністрації Володимир Мороз (округ №59), президент фінансово-промислової корпорації DMS Андрій Алеша (округ №51), народний депутат Юрій Солод (округ №47). Позачергові вибори до Верховної Ради заплановано на 21 липня 2019 року. Фото: 112.ua