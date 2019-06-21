Голова Ліберально-демократичної партії назвав фейком балотування Клюєва

Голова Ліберально-демократичної партії України Яків Гольденберг спростував повідомлення ЗМІ про те, що з”їзд партії висунув кандидатом у депутати ВР Андрія Клюєва - ексдепутата від Партії регіонів та ексголову АП часів Віктора Януковича.

Про це Гольденберг сказав у коментарі Укрінформу.

"Я категорично спростовую цей фейк! Зараз шукаю тих, хто першим запустив його в інформпростір, навіть не поцікавившись у нас, чи відповідає це дійсності!" - сказав Гольденберг.

Він також уточнив, що на позачерговому ХVII з’їзді Ліберально-демократичної партії України, який відбувся в Києві 6 червня, було висунуто одного кандидата у депутати Верховної Ради України.

"Це Тарасов Іван Олегович, висувається в одномандатному виборчому окрузі № 163 (м. Тернопіль)", - наголосив Гольденберг.

Водночас на сайті ЦВК оприлюднена постанова від 12 червня 2019 року № 990 "Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Тарасова І.О., висунутого Ліберально-демократичною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 163 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".

Про те, що колишній депутат від Партії регіонів та ексголова АП Януковича Андрій Клюєв балотується до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Донецькій області повідомив Telegram-канал The Newsroom.

"Один з найближчих соратників Януковича Клюєв висувається по 46 округу на Донеччині. Висувається, нібито, від Ліберально-демократичної партії, що дозволяє йому не подавати документи до ЦВК особисто. Представник партії вже подав документи на Клюєва, на даний момент вони перебувають на розгляді комісії", - йдеться в повідомленні журналістів.