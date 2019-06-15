Порошенко представив кандидатів-мажоритарників від своєї партії
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Укрінформ
В Івано-Франківську лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко представив кандидатів, які балотуватимуться до Верховної Ради у мажоритарних округах області.
Про це повідомляє прес-служба партії «Європейська Солідарність».
«Петро Порошенко зазначив, що три з чотирьох кандидатів в округах Івано-Франківської області від партії «Європейська Солідарність» – це представники місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.
Після представлення депутатів лідер партії «Європейська Солідарність» поспілкувався з людьми на фестивалі UNDERHILL.
Ввечері Порошенка очікують у Верховинському районі, де відкрився Форум VIA KARPATIA.
Фото: eurosolidarity.org