Вибори-2019: поліграфкомбінат "Україна" і ЦВК узгодили друк бюлетенів на 281 мільйон

ЦВК провела переговори з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо виготовлення та пакування виборчих бюлетенів та планує укласти з ними договір на 281 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Крім того, проведено переговори із державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо закупівлі послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів. Таким чином, вже 26 червня 2019 року комісія має право укласти договір із указаним підприємством на орієнтовну загальну суму – 281 845 240,80 грн", - йдеться в повідомленні.

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Водночас наголошується, що напередодні, 14 червня, не відбулися торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки збірників нормативно-правових актів Центральної виборчої комісії з питань підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, оскільки для участі в них було подано лише одну тендерну пропозицію – на суму 1 145 724,00 грн.