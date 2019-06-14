ЦВК скасувала відкриті торги через замалу кількість учасників

Відкриті торги щодо виготовлення та доставки нормативно-правових актів Центральної виборчої комісії не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК, яке є у розпорядженні Укрінформу.

"Відкриті торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки нормативно-правових актів Центральної виборчої комісії не відбулися", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК нагадали, що відповідно до рішення тендерного комітету Центральної виборчої комісії (28 травня 2019 року ) було оголошено відкриті торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки збірників нормативно-правових актів ЦВК з питань підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був 12 червня 2019 року (до 20:00), дата та час проведення електронного аукціону – 13 червня 2019 року (14:10).

"Однак, станом на 13 червня 2019 року на веб-порталі Уповноваженого органу статус вищезгаданих торгів визначено як такі, що не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій (подано лише одну тендерну пропозицію)", - додають в ЦВК.

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Таким чином, за змістом частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник відміняє торги.

З метою належного забезпечення інформування окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія розмістить макет збірників нормативно-правових актів Центральної виборчої комісії з питань підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на офіційному веб-сайті Комісії.

Також окружні виборчі комісії зможуть надрукувати посібники на свій розсуд. Для цього ЦВК своєю постановою змінить єдині кошториси видатків ОВК, виділить на це кошти і надішле макети.

Наразі Центральна виборча комісія також очікує закінчення подачі тендерних пропозицій на виготовлення архівних боксів, бланків протоколів, актів та інших документів, необхідних для здійснення голосування та підрахунку голосів, а також інформаційних плакатів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.