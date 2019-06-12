"Батьківщина" оприлюднила ТОП-50 виборчого списку

Політична партія “Батьківщина” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України.

Список із перших 50-ти кандидатів опублікований на сайті політсили.

До першої десятки увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв, Олена Кондратюк, Іван Кириленко, Андрій Кожем’якін, Григорій Немиря, Сергій Власенко, Валерій Дубіль.

Як повідомлялося, у Києві 10 червня пройшов з'їзд партії "Батьківщина", на якому її лідер Юлія Тимошенко заявила, зокрема, що готова у новому парламенті об'єднуватися в коаліцію з партією Президента України Володимира Зеленського та іншими демократичними проєвропейськими силами та пропонувати для втілення "Новий курс України".

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Тимошенко переконана, що “Батьківщина”, "Слуга народу" та інші демократичні сили, об’єднавшись, зможуть показати результат за сто днів.