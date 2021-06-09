SkyUp заявляє про рекордну кількість авіарейсів у травні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
"У травні SkyUp встановив абсолютний рекорд за кількістю виконаних рейсів за весь період діяльності компанії. Ми виконали 1 419 рейсів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у травні SkyUp виконала 870 чартерних рейсів, 519 регулярних та 30 позиційних і тренувальних рейсів. Крім цього, компанія встановила рекорд добової кількості польотів, у травні SkyUp виконала 60 рейсів за добу.
Авіакомпанія у травні перевезла 209 924 пасажирів, з них чартерами — 152 835 осіб, регулярними — 57 089. Також пасажирськими рейсами SkyUp транспортувала 41 459,16 кг вантажу.
Найпопулярнішими напрямками серед пасажирів чартерних рейсів у травні стали: Шарм-ель-Шейх, (Єгипет), до якого літали 30 770 пасажирів, Анталія (Туреччина) — 26 159 пасажирів, Хургада (Єгипет) - 12 407 пасажирів.
Пасажири регулярних рейсів минулого місяця найчастіше обирали такі напрямки: Стамбул (Туреччина) — 6 965 осіб, Тбілісі (Грузія) — 6 046 осіб, Батумі (Грузія) — 4 222 осіб.
У травні SkyUp почала літати: з Києва до Бодрума, Ізміра та Одеси, з Одеси до Батумі, Харкова і Львова; зі Львова до Тирани, з Харкова до Ларнаки, Тивата і Тиран та із Запоріжжя до Стамбула, Батумі і Тирани.
Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія SkyUp Airlines у квітні 2021 року виконала 836 пасажирських рейсів, що на 128 рейсів більше, ніж у березні цього року.
Також у квітні SkyUp почала літати за 9 новими напрямками: з Києва стартували рейси до Ларнаки, Тирани та Тівата, зі Львова був доданий новий рейс у Батумі, з Одеси - до Єревана та Тбілісі, з Харкова - до Батумі, Тбілісі та Стамбула.