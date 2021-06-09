SkyUp заявляє про рекордну кількість авіарейсів у травні

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виконала у травні 2021 року 1419 рейсів - це рекордна кількість за весь період діяльності компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"У травні SkyUp встановив абсолютний рекорд за кількістю виконаних рейсів за весь період діяльності компанії. Ми виконали 1 419 рейсів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні SkyUp виконала 870 чартерних рейсів, 519 регулярних та 30 позиційних і тренувальних рейсів. Крім цього, компанія встановила рекорд добової кількості польотів, у травні SkyUp виконала 60 рейсів за добу.

Авіакомпанія у травні перевезла 209 924 пасажирів, з них чартерами — 152 835 осіб, регулярними — 57 089. Також пасажирськими рейсами SkyUp транспортувала 41 459,16 кг вантажу.

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Найпопулярнішими напрямками серед пасажирів чартерних рейсів у травні стали: Шарм-ель-Шейх, (Єгипет), до якого літали 30 770 пасажирів, Анталія (Туреччина) — 26 159 пасажирів, Хургада (Єгипет) - 12 407 пасажирів.

Пасажири регулярних рейсів минулого місяця найчастіше обирали такі напрямки: Стамбул (Туреччина) — 6 965 осіб, Тбілісі (Грузія) — 6 046 осіб, Батумі (Грузія) — 4 222 осіб.

У травні SkyUp почала літати: з Києва до Бодрума, Ізміра та Одеси, з Одеси до Батумі, Харкова і Львова; зі Львова до Тирани, з Харкова до Ларнаки, Тивата і Тиран та із Запоріжжя до Стамбула, Батумі і Тирани.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія SkyUp Airlines у квітні 2021 року виконала 836 пасажирських рейсів, що на 128 рейсів більше, ніж у березні цього року.

Також у квітні SkyUp почала літати за 9 новими напрямками: з Києва стартували рейси до Ларнаки, Тирани та Тівата, зі Львова був доданий новий рейс у Батумі, з Одеси - до Єревана та Тбілісі, з Харкова - до Батумі, Тбілісі та Стамбула.