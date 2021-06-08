НБУ погодив призначення нового керівника ПриватБанку

Правління Національного банку України 8 червня 2021 року погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку. Якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків», - прокоментував рішення голова Національного банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялось, у травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами конкурсного добору. Бьош призначений строком на п’ять років.

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Із листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року Бьош обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.