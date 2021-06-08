На готівковому валютному ринку пропозиція домінує над попитом - Данилишин

На готівковому валютному ринку продовжує домінувати пропозиція іноземної валюти. З початку року банки придбали в населення іноземної валюти у готівковій та безготівковій формі більш як на 1,3 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

"З початку червня банки придбали в населення іноземної валюти у готівковій та безготівковій формі на суму понад 70 млн доларів США, а з початку року – понад 1,3 млрд доларів США", - написав Данилишин.

За його словами, надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку наприкінці минулого та на початку цього тижня тиснув на обмінний курс гривні в бік зміцнення. За тиждень курс гривні до долара США зміцнився на 0,9% під впливом переважання пропозиції іноземної валюти над попитом клієнтів банків.

"Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяють високі ціни на основні товари українського експорту: сільськогосподарську продукцію, залізну руду та сталь. Зокрема, світові ціни на кукурудзу у річному вимірі збільшилися на 42%, на пшеницю – на 8%, на сталь – на 16%, на залізну руду – на 29%", - зауважив голова Ради НБУ.

На його думку, сприятливі умови торгівлі, в свою чергу, визначають "стійкий вплив фундаментальних складових платіжного балансу на обмінний курс гривні".

"За результатами січня - квітня 2021 року сальдо поточного рахунку ПБ (платіжного балансу - ред.) було позитивним на рівні 1,1 млрд доларів США. Водночас від’ємний баланс торгівлі товарами порівняно з аналогічним періодом збільшився з мінус 1,3 млрд доларів США до мінус 2,1 млрд доларів США, що стало результатом більш швидкого зростання імпорту товарів над експортом (19,9% та 16,7% відповідно) внаслідок відновлення внутрішнього споживчого попиту після пом’якшення карантинних обмежень", - зазначив Данилишин.

При цьому, додатний баланс торгівлі послугами за 4 місяці поточного року – навпаки – був більшим порівняно з минулорічним (+1,8 млрд дол. США проти +1,2 млрд дол. США). Головним чином це пояснюється скороченням витрат українців на закордонні подорожі, вважає Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 червня затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки та Бюджетну декларацію на три роки. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 році становитиме 6,2% у річному вимірі. Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28 - 29 грн.