Раді пропонують заборонити комерційний перетік електроенергії з Білорусі

Раді пропонують заборонити комерційний перетік електроенергії з Білорусі

Укрінформ
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (щодо заборони комерційного перетоку електричної енергії з Республіки Білорусь)".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Текст проєкту закону №5633 наразі відсутній. Зазначається, що документ передано на розгляд керівництву Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст й опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

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Верховна Рада 3 червня ухвалила постанову №5597 "Про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську". Згідно із заявою, ВР засудила протиправні дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та закликала білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів.

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