Суд закрив справу за позовом Дубілета до ПриватБанку

Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні агентства.

"Господарський суд закрив провадження за позовом колишнього топ менеджера банку, застосувавши норми “банківського” закону №590. ПриватБанк вітає рішення Господарського суду м. Києва про закриття провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання недійсними договору про придбання акцій від 20.12.2016 та договору купівлі-продажу акцій банку від 31.12.2016, на підставі якого держава Україна набула у власність акції ПриватБанку наприкінці 2016 року", - йдеться в повідомленні.

За результатом судового засідання судом оголошено вступну та резолютивну частину ухвали про закриття провадження у справі на підставі п. 7 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590 від 13 червня 2020.

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Як повідомляв Укрінформ, ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет у грудні 2019 року подав позов до Господарського суду міста Києва до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участі третіх осіб – Національного банку та Кабінету Міністрів про визнання недійсними договорів купівлі – продажу акцій ПриватБанку. На сьогодні колишні акціонери та топ-менеджери ПриватБанку продовжують у судах оскаржувати процедуру націоналізації ПриватБанку.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року. Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до ст. 41.1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності у країні.