У Фонді гарантування виключають повернення ПриватБанку колишнім власникам

ПриватБанк може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

На цьому наголосила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Така можливість (приватизації - ред.) є, якщо ми не говоримо про повернення в приватні руки попередніх власників. Якщо ми говоримо про приватизацію та пошук професійного банкіра-власника або міжнародної банківської групи, яка була б зацікавлена ​​придбати власність такого роду, - це був би позитивний сигнал для ринку", - зазначила Білай.

За її словами, на сьогодні досить великою проблемою є частка держави в банківському секторі: "Майже половина банківської системи - це державні банки. Це проблема, тому що вони конкурують між собою. Правильним було б сформулювати стратегію так, щоб вони не перебували в одному полі ведення бізнесу".

Як повідомлялося, голова Національного банку України Кирило Шевченк заявив, що держава готується виставити націоналізований у 2016 році ПриватБанк на продаж. На його думку, приватизація цього банку може зацікавити найпрестижніших міжнародних інвесторів.