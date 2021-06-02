Укрексімбанк розпочинає продаж непрофільних активів вартістю понад мільярд гривень

Укрексімбанк розпочинає продаж непрофільних активів вартістю понад мільярд гривень

Укрінформ
АТ "Укрексімбанк" виставив на продаж перший пул непрофільних активів загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході пресконференції "Скорочення NPL і продаж першого пулу непрофільних активів Укрексімбанку більш ніж на мільярд гривень" сказав директор департаменту реструктуризації та стягнення АТ "Укрексімбанк" Олег Лазовський.

Зазначається, що вперше в історії державний Укрексімбанк розпочинає продаж непрофільних активів: це здебільшого нерухоме майно, яке банк отримав в рахунок погашення заборгованості за проблемними кредитами протягом 10 років. Увесь цей час майно обліковувалось на балансі банку, однак не використовувалось в господарській діяльності. На даний час, згідно з приписами постанови Нацбанку щодо роботи банків з проблемними активами, такі непрофільні активи мають бути реалізовані банками у найкоротший час за найвищою ціною.

«Саме тому банком було укладено договір щодо реалізації таких лотів. Перші 16 лотів вже виставлені на продаж через підприємство СЕТАМ; загальна вартість таких лотів перевищує 1 млрд грн", - сказав Лазовський.

Читайте також: Укрексімбанк інвестує в єврооблігації України за дорученням клієнтів - фізосіб

Ці активи набуті у власність банку здебільшого в 2009-2012 роках. Серед них є об'єкти в центрі Києва, що вартують 200-300 млн грн, а є й незначні, наприклад, однокімнатна квартира в Ужгороді.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-