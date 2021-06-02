Укрексімбанк розпочинає продаж непрофільних активів вартістю понад мільярд гривень

АТ "Укрексімбанк" виставив на продаж перший пул непрофільних активів загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході пресконференції "Скорочення NPL і продаж першого пулу непрофільних активів Укрексімбанку більш ніж на мільярд гривень" сказав директор департаменту реструктуризації та стягнення АТ "Укрексімбанк" Олег Лазовський.

Зазначається, що вперше в історії державний Укрексімбанк розпочинає продаж непрофільних активів: це здебільшого нерухоме майно, яке банк отримав в рахунок погашення заборгованості за проблемними кредитами протягом 10 років. Увесь цей час майно обліковувалось на балансі банку, однак не використовувалось в господарській діяльності. На даний час, згідно з приписами постанови Нацбанку щодо роботи банків з проблемними активами, такі непрофільні активи мають бути реалізовані банками у найкоротший час за найвищою ціною.

«Саме тому банком було укладено договір щодо реалізації таких лотів. Перші 16 лотів вже виставлені на продаж через підприємство СЕТАМ; загальна вартість таких лотів перевищує 1 млрд грн", - сказав Лазовський.

Ці активи набуті у власність банку здебільшого в 2009-2012 роках. Серед них є об'єкти в центрі Києва, що вартують 200-300 млн грн, а є й незначні, наприклад, однокімнатна квартира в Ужгороді.