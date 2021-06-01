Звинувачення безпідставні: адвокат керівника «Сєвєродонецького Азота» готова судитись

Адвокат Анна Чишинська категорично відкинула як безпідставні звинувачення прокуратури стосовно голови правління «Сєвєродонецького об'єднання Азот» Леоніда Бугайова і заявила про готовність доводити це в суді.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Group DF у зв'язку з поширенням Прокуратурою Луганської області інформації про підозру голові правління «Сєвєродонецького об'єднання Азот» в нібито умисному ухиленні від сплати податків.

"Леонід Бугайов не отримував підозру, про звинувачення нам стало відомо з офіційного повідомлення Прокуратури та ЗМІ. Суть претензій ми не можемо прокоментувати, поки детально з ними не ознайомимося", - прокоментувала адвокат.

Вона додала, що "подібні повідомлення прокуратури абсолютно не дивують. Такі суперечки з податковими органами виникають систематично. Проти топ-менеджерів безпідставно порушуються десятки надуманих кримінальних справ".

ПрАТ «Сєвєродонецький Азот» працює виключно в правовому полі, стверджує адвокат.

"Всі передбачені законодавством податки повністю оплачені підприємством, і ми готові підтвердити це документально", - заявила Чижинська.

Як повідомляв Укрінформ, голові правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 20 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець хімічного підприємства у 2017 році дав вказівку незаконно виводити кошти з розрахункових рахунків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, вважають правоохоронці.