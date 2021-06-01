Справа на 20 мільйонів: керівнику Сєвєродонецького АЗОТу оголосили підозру

Справа на 20 мільйонів: керівнику Сєвєродонецького АЗОТу оголосили підозру

Укрінформ
Голові правління приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 20 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець хімічного підприємства у 2017 році дав вказівку з розрахункових рахунків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» незаконно виводити кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, вважають правоохоронці.

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За висновками проведеної судової економічної експертизи, своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку.

Заходи з викриття та документування злочину проводилися спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Луганській області.

На цей час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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