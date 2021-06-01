Справа на 20 мільйонів: керівнику Сєвєродонецького АЗОТу оголосили підозру

Голові правління приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 20 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець хімічного підприємства у 2017 році дав вказівку з розрахункових рахунків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» незаконно виводити кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, вважають правоохоронці.

За висновками проведеної судової економічної експертизи, своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку.

Заходи з викриття та документування злочину проводилися спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Луганській області.

На цей час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.