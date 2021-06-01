Фінансовий звіт за Угодою FATCA: в Україні відому компанію залучили для роз’яснень

Міністерство фінансів та PwC в Україні підписали Меморандум про співпрацю; йдеться про підготовку роз’яснень стосовно особливостей звітування про фінансові рахунки згідно з Угодою FATCA та впровадження у національне законодавство положень міжнародного Стандарту обміну інформацією CRS.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Рішення про співпрацю в міністерстві пояснили труднощами, які виникають під час застосування окремих положень Угоди FATCA. Першочерговими та пріоритетними напрямками співпраці, зокрема, є підготовка та опрацювання переліку питань стосовно імплементації та виконання вимог FATCA, а також оцінка варіантів імплементації CRS.

«Запровадження процесу обміну інформації в межах Угоди FATCA для України є надто відповідальним та важливим кроком на шляху запроваження автоматичного обміну інформацією, в тому числі в подальшому і в межах Стандарту CRS», - прокоментувала цей крок заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

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Як повідомлялось, порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 серпня 2020 року. Відповідно до порядку, фінансові агенти подають звіти до ДПС через Міжнародну службу обміну даними.

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