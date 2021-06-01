Bitcoin показав рекордне зростання за тиждень

Собівартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin за минулу добу зросла на 8,8%, що є її найбільшим збільшенням за останній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.

За даним торгів у вівторок вранці, Bitcoin коштувала близько 37 200 доларів США, порівняно з понеділком це зростання на 8,8%.

Зазначається, що друга за ринковою капіталізацією криптовалюта Ethereum зросла за минулу добу на 15% до позначки у 2 670 доларів США.

Аналітики пов’язують це з тим, що великі нефінансові корпорації мають підвищений інтерес до зміцнення своїх довгострокових позицій за цей час на крипторинку.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.