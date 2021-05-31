Призначили нового голову правління Правекс банку

Наглядова рада Правекс банку ухвалила призначення Стефано Бурані головою правління банку з 11 червня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

Новий голова правління приступить до виконання своїх обов’язків після погодження його кандидатури Національним банком України. Бурані має понад 30 років досвіду роботи у групі «Інтеза Санпаоло», в тому числі він обіймав керівні посади в головному офісі та дочірніх банках групи: у Великобританії, Сінгапурі, Гонконзі, Китаї, Румунії та Чехії. Він закінчив з відзнакою університет «Ла Сапієнца» у Римі за спеціальністю економіка та ділове адміністрування. На посаді голови правління Бурані продовжить розвиток Правекс банку в роздрібному та корпоративному сегментах, впроваджуючи стратегію зростання бізнесу групи в країні.

Джанлука Корріас, який перебував на посаді голови правління Правекс банку з жовтня 2019 року, обійме нову важливу посаду в межах групи «Інтеза Санпаоло». До того часу Корріас у ролі радника голови правління та члена правління Правекс банку надасть підтримку та забезпечить ефективну передачу справ Бурані.

Як повідомлялося, АТ «Правекс банк» працює на ринку України з 1992 року, з 2008 року він є частиною групи «Інтеза Санпаоло». Банк працює на території всієї країни та надає ввесь спектр банківських послуг роздрібним, корпоративним та інституційним клієнтам.