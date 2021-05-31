Кредитних договорів іпотеки під 7% підписали майже на ₴300 мільйонів - Мінфін

За програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 31 травня поточного року уповноваженими банками з виконання Державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 351 кредитний договір на загальну суму 297,3 млн грн, причому як на первинному (24,28%), так і вторинному (відповідно 75,72%) ринках", - ідеться в повідомленні.

Банки також розглядають 667 заявок на участь у програмі на загальну суму 587,2 млн грн, з яких 21,38% становить первинний ринок і 78,62% – вторинний.

У Програмі задіяні 22 регіони, у тому числі столиця. Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулого тижня були: Київ (36,7 %), Київська (28,3 %), Харківська (6,9 %), Львівська (5,5 %) та Рівненська (4,2 %) області .

У Мінфіні зазначають, що 14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, проводять навчання персоналу тощо.

Як повідомлялось, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.