На ринку України зменшилась кількість страхових компаній - НБУ

У 2021 році в Україні продовжується тренд на скорочення кількості страховиків, насамперед – через добровільну відмову від ліцензій та вихід з ринку за власною ініціативою. За останні 11 місяців страховиків стало на 24 компанії менше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці за підсумками зустрічі зі страховими компаніями.

"Пандемія CОVID-19 вплинула на страховий ринок, проте помірно. У 2020 році продовжилася тенденція до зростання показників страхових премій – приріст становив 12%. Також у 2020 році зросли й виплати страхових відшкодувань – на 9%. Крім цього, торік та у 2021 році продовжувався тренд на скорочення кількості страховиків. Насамперед – через добровільну відмову від ліцензій та вихід з ринку за власною ініціативу. За останні 11 місяців кількість страховиків скоротилася на 24 компанії ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додали в пресслужбі, декілька страховиків пішли з ринку добровільно після того, як Національний банк склав акти про порушення вимог законодавства.

У Нацбанку зазначили, що минулого та на початку цього року фінансовий стан низки страховиків продовжував погіршуватися. У березні регулятор склав 46 актів про порушення страховиками нормативів і сім актів - через неподання компаніями звітності.

До низки компаній було застосовано заходи впливу. 20 компаній Нацбанк зобов’язав усунути порушення. Ще 17 компаніям тимчасово зупинив ліцензії, з них семи – за неподання звітності, 10 – за порушення нормативів.

Під час зустрічі фахівці Національного банку також розповіли про роботу над класифікацією бізнес-моделей страховиків, яку було розпочато у 2021 році. Регулятор уже розіслав запити страховим компаніям та попросив упродовж місяця надати інформацію про свої бізнес-моделі (хто клієнт, хто клієнт, які продукти пропонує компанія, які канали продажу використовує).

Деякі компанії вже подали інформацію, і в НБУ роблять попередній висновок про те, що бізнес-моделі страхових компаній змінюються з року в рік. Так, близько 20 компаній у 2020 році порівгяно з 2019-им мали суттєві зміни в структурі видів страхування, категорій клієнтів, видів діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.

Станом на 30 квітня 2021 року на ринку страхування було 173 ризикових компанії (non-life) та 19 лайфових (страхування життя). На 31 березня цього ж року таких компаній налічувалося, відповідно, 188 та 20.