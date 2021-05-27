Флоріан Меллє, керівник IKEA в Україні

У травні транснаціональна компанія ІКЕА, яка є найбільшим у світі рітейлером у сегменті товарів та рішень для дому, відзначила першу річницю діяльності в Україні. Компанія розпочала діяльність на ринку нашої країни 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-магазин, а вже 1 лютого 2021 року відкрила двері свого першого фізичного магазину міського формату у Києві. Тоді, щоб стати першими покупцями мегапопулярної компанії зі шведським корінням, люди шикувалися ледь не в тисячні черги. Про те, чим так заворожують товари та рішення для дому від ІКЕА споживачів у всьому світі та про підсумки першого року її роботи в Україні (на ринок якої вона намагалася зайти 15 років), ми поговорили з керівником IKEA в Україні Флоріаном Меллє. - Пане Флоріане, пройшов рік відтоді, як ви зайшли на український ринок, можемо підвести перші підсумки. Насамперед, розкажіть: що стало ключовим показником для рішення, що вже пора приходити в Україну? - Україна – це велика і прекрасна країна, а Київ – одна з топ-10 столиць у Європі. ІКЕА прагне допомагати людям створювати краще повсякдення як в Україні, так і в інших містах в Європі. Тому все це і склалося. Хочу наголосити на тому, що український ринок є дуже важливим для IKEA, і ми прагнемо розширювати на ньому свою діяльність. Ми продовжуємо зростати та завойовувати довіру українців. Приємно спостерігати, що тисячі покупців надають перевагу нашим товарам, які надихають українців на покращення свого домашнього простору. НАШІ ТОВАРИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У РІЗНИХ СТИЛЯХ МАЮТЬ ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ - Чи відомо вам про те, що в Україні існують фейкові магазини ІКЕА? Чи якось будете ви звертати увагу на тих, хто намагається щось продати під вашим ім’ям? - Ми дуже ретельно відбирали ці 5 000 найменувань товарів, які задовольняють різні потреби, смаки, мрії та розміри гаманця та є екологічними. Ми і надалі працюватимемо з нашою командою, щоби покращити доступ українців до наших товарів та послуг. Водночас, для нас дуже важливо захищати права інтелектуальної власності, пов’язані з брендом IKEA. Ми відчуваємо відповідальність перед нашими клієнтами і хочемо запевнити, що вони завжди можуть довіряти бренду IKEA і знати, що з ним насправді пов’язано, а що ні.

ВСІ РІШЕННЯ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЕНІ В МАГАЗИНІ, РОЗРОБЛЕНІ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ, ЗІБРАНОЇ ПІД ЧАС ВІЗИТІВ ДО КВАРТИР УКРАЇНЦІВ - А чи вважаєте ви в Україні когось своїм конкурентом? - В ІКЕА дуже сильна культура, пов’язана з нашим скандинавським, шведським корінням. Наші товари спроектовані так, щоб відповідати різним потребам, вони мають різні стилі, функціональність та є екологічними. Ми хочемо бути унікальними і прагнемо не суто пропонувати товари, а надихати. І якщо ви відвідаєте наш магазин, то побачите там виставлені кімнати, оформлені у різних стилях. Є навіть ціла квартира, 55 кв.м, яка повністю заповнена товарами і рішеннями ІКЕА. Всі ці рішення, які представлені в магазині, були розроблені на основі інформації, яку ми зібрали під час візитів до квартир українців. - Наскільки ви задоволені результатами роботи українського інтернет-магазину і наскільки це виправдувало ваші очікування? - Результати діяльності IKEA в Україні перевершили найоптимістичніші очікування. Ні для кого вже не секрет, що на момент відкриття онлайн-магазину запит і зацікавленість українців значно перевищили наші очікування. Протягом року ми постійно інвестували в те, аби посилити наші потужності з обробки замовлень: у грудні відкрили додатковий пункт видачі замовлень у ТРЦ Lavina Mall, а у лютому – фізичний магазин у Blockbuster Mall та пункт видачі замовлень у цьому ж торговому центрі. Можу стверджувати, що за цей рік ми збільшили нашу здатність обробляти замовлення більш ніж у 5 разів. За рік діяльності компанія обробила понад 148 000 замовлень в онлайн-магазині та понад 8 000 – безпосередньо у фізичному магазині в Києві. Станом на кінець квітня 2021 року понад 2 528 000 українців відвідали вебсайт IKEA в Україні. Крім того, понад 397 000 покупців (що майже дорівнює кількості населення Вінниці) відвідали міський магазин ІКЕА у столиці впродовж перших місяців з моменту його відкриття в Blockbuster Mall у лютому. В УКРАЇНЦІВ ПОПУЛЯРНА ГРУПА ТОВАРІВ, ЯКІ РОЗШИРЮЮТЬ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР: ШАФИ-БОКСИ, КОРОБКИ, ШУХЛЯДИ - Якщо говорити про кількість замовлень в день? Були якісь пікові моменти? - Цифри змінюються кожного дня, але, в період локдауну, справді, були рекорди в нашому онлайн-магазині – якось ми отримали понад 1200 замовлень за один день.

- Який середній чек замовлення у онлайн-магазині та у фізичному? - На момент відкриття фізичного магазину середній кошик був суттєво меншим, ніж зараз. Після відновлення його діяльності після локдауну ми помітили тенденцію зростання середнього чека і збільшення продажів меблів. Також цікаво, що наші покупці часто обирають товар офлайн, а потім замовляють його онлайн. Ми, звичайно ж, продовжуємо відстежувати тенденції щодо середнього чеку як в онлайн-, так і в фізичному магазині, сподіваючись, що він буде незмінно зростати. - Які групи товарів найпопулярніші серед українців? Чи відрізняється те, що хочуть купувати українців від споживчих смаків інших країн? - З моменту відкриття як онлайн-магазину, так і фізичного магазину ми бачили успіх в усіх групах товарів і були вражені успіхом предметів для готування їжі, а також посуду: склянок, чашок, сковорідок. Найпопулярнішими товарами в онлайн-магазині стали PARKLA коробки для зберігання, SPRUTTIG вішаки та ISTAD герметичні пакети. Водночас у фізичному магазині ІКЕА в Києві найчастіше купували SPRUTTIG вішаки, OFTAST тарілки та BERGENES бамбукові підставки для мобільного телефону/планшета. - Тобто, більше користуються попитом не габаритні товари (меблі), а більш дрібна продукція? - Не зовсім. Одночасно ми також побачили популярність групи товарів, які розширюють житловий простір, наприклад, шафи-бокси, різного роду коробки, шухляди і все, що допомагає людям зберігати свої речі в невеликому житловому просторі. Коли ми перед заходом на ваш ринок аналізували, як живуть українці, побачили, що найбільшою проблемою для них є пошук рішень для зберігання своїх речей. Ми зробили значну кількість візитів до домівок українців до відкриття і продовжуємо це постійно робити, адже через рік те, як живуть люди в Україні, буде суттєво відрізнятися від того, як вони жили два роки тому. Наприклад, через рік, скоріше за все, значна кількість українців захоче облаштувати місце для роботи вдома, хтось матиме потребу облаштувати вдома місце для навчання своїх дітей. Оскільки, зараз через пандемію люди більше часу проводять разом вдома, ми пропонуємо модульні рішення з облаштування оселі, які дозволяють адаптувати наші товари до потреб і до стилю життя людей у всьому світі. Я НАСОЛОДЖУЮСЯ УКРАЇНСЬКИМИ РЕСТОРАНАМИ І РОЗУМІЮ ПОТРЕБУ НАШИХ КЛІЄНТІВ – МИ ПРАГНЕМО ВІДКРИТИ ЦЕЙ НАПРЯМОК В УКРАЇНІ ЯКНАЙШВИДШЕ - Чому в Києві відкрили зменшений формат магазину, адже говорять про якісь ваші фантастичні відділи харчування, які є у ваших магазинах в інших країнах? Чому було ухвалено рішення відкрити не окремий магазин, а магазин в форматі City Store? - Ми живемо зараз у дуже специфічній ситуації, особливо у розрізі пандемії, яка ще прискорила оцей перехід у тому, як ми ведемо бізнес. І в тому, як люди живуть і як спілкуються один з одним, суттєві зміни відбуваються не тільки в Києві, ми їх бачимо по всьому світу.

Ми хочемо бути там, де живуть люди, і схожі формати міського магазину - City Store - були відкриті цього року також у Парижі, у Токіо, є проєкти відкриття у Празі. Київ є частиною цього, як одне з топ-європейських міст. Я розумію вашу зацікавленість в їжі, я вже провів у Києві 2,5 роки і бачу, наскільки їжа важлива для вас. Я француз, тому для мене їжа також дуже важлива. Я насолоджуюся українськими ресторанами і кав’ярнями, і відчуваю та розумію потребу наших клієнтів – ми прагнемо відкрити цей напрямок в Україні якнайшвидше. - Одна зі складових роботи ІКЕА за кордоном – надання індивідуальних рішень для домогосподарств та робота з B2B сегментом. Чи працює компанія над впровадженням таких послуг в Україні? - ІКЕА прагне розвивати свою діяльність в Україні, пропонуючи широкий асортимент функціональних товарів з привабливим дизайном і цінами для якомога більшої кількості українців. Для цього ми проводили глибокий аналіз того, як люди проводять свій час, як вони живуть, працюють. У розрізі пандемії і нової реальності, в якій ми зараз живемо, ми розробляємо нові рішення, включно з B2B сегментом, щоб покращити можливості для праці людей, зокрема, в роботі з дому. НАРАЗІ ІКЕА ПРОПОНУЄ УКРАЇНЦЯМ БЛИЗЬКО 5 000 ТОВАРІВ ТА РІШЕНЬ ДЛЯ ДОМУ - Скільки товарів ІКЕА зараз доступні для українців? - Наразі ІКЕА пропонує українцям близько 5 000 доступних товарів та рішень для дому в усіх категоріях та стилях свого асортименту. Ми підбирали всі ці предмети так, щоб задовольнити всі потреби наших потенційних покупців щодо функціональності, стилів, кольорів та ціни. Із цих 5 000 товарів у фізичному магазині доступні 2 000 найменувань, решта 3 000 - в основному меблі та інші товари великого розміру – їх можна замовити онлайн або безпосередньо в магазині, а забрати - безкоштовно в точці видачі або ж скористатися послугою доставки додому за додатковою ціною. Оскільки тепер Україна є однією з країн, де працює ІКЕА, вона так само має доступ до новинок. - Ваш сайт адаптовано під онлайн покупки, а скажіть, будь ласка, чи будете ви робити мобільний додаток? - Як ви вірно зазначили, зараз доступна версія сайту, яка адаптована для доступу з мобільних телефонів. Це дуже важливо для нас, тому що 99 відсотків мешканців Києва мають смартфони і в середньому припадає 1,7 смартфона на людину. Ми прагнемо покращувати наш клієнтський досвід. Наразі ми працюємо над розробкою додатку та будемо раді повідомити про його запуск, як тільки така інформація буде. САМЕ ОНЛАЙН-МАГАЗИН ДАЄ НАМ МОЖЛИВІСТЬ БУТИ БЛИЖЧИМИ ДО ЛЮДЕЙ ПО ВСІЙ КРАЇНІ - Чи вже маєте плани розвитку мережі по Україні? Чи розглядаються інші міста крім Києва, де будуть відкриватися ваші фізичні магазини? - Рік тому ми запустили в Україні онлайн-магазин і з того часу активно інвестуємо у власний розвиток, розширення здатності обробляти замовлення та у відкриття нових пунктів видачі товарів. Україна має 42 мільйони населення, Київ як місто має понад 3 мільйони, і ми бачимо суттєвий потенціал цієї країни. Тому довгостроково ми й плануємо розширювати кількість пунктів видачі по всій країні.