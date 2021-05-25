Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку про оскарження відбору голови правління

Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги ПриватБанку у справі стосовно оскарження процедури конкурсного відбору голови правління банку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі фінустанови, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги ПриватБанку на ухвалу Господарського суду м. Києва від 06 квітня 2021 року про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі №910/2410/21 щодо оскарження процедури конкурсного відбору голови правління ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, 2 березня 2021 року ПриватБанк звернувся до Господарського суду м. Києва із клопотанням про скасування заходів забезпечення позову, якими ПриватБанку та уряду було заборонено вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління ПриватБанку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 6 квітня 2021 року у задоволенні такої заяви було відмовлено.

23 січня 2021 року закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював фінустанову протягом останніх трьох років.