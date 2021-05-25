Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку про оскарження відбору голови правління

Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку про оскарження відбору голови правління

Укрінформ
Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги ПриватБанку у справі стосовно оскарження процедури конкурсного відбору голови правління банку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі фінустанови, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги ПриватБанку на ухвалу Господарського суду м. Києва від 06 квітня 2021 року про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі №910/2410/21 щодо оскарження процедури конкурсного відбору голови правління ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, 2 березня 2021 року ПриватБанк звернувся до Господарського суду м. Києва із клопотанням про скасування заходів забезпечення позову, якими ПриватБанку та уряду було заборонено вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління ПриватБанку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 6 квітня 2021 року у задоволенні такої заяви було відмовлено.

23 січня 2021 року закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював фінустанову протягом останніх трьох років.

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