Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку про оскарження відбору голови правління
Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі фінустанови, що є в розпорядженні Укрінформу.
"Північний апеляційний господарський суд оголосив перерву до 27 травня 2021 року у розгляді апеляційної скарги ПриватБанку на ухвалу Господарського суду м. Києва від 06 квітня 2021 року про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову у справі №910/2410/21 щодо оскарження процедури конкурсного відбору голови правління ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, 2 березня 2021 року ПриватБанк звернувся до Господарського суду м. Києва із клопотанням про скасування заходів забезпечення позову, якими ПриватБанку та уряду було заборонено вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління ПриватБанку.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 6 квітня 2021 року у задоволенні такої заяви було відмовлено.
23 січня 2021 року закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював фінустанову протягом останніх трьох років.