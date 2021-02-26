ПриватБанк подає апеляцію на ухвалу суду про заборону обирати голову правління

ПриватБанк подає апеляцію на ухвалу Господарського суду м. Києва стосовно заборони обирати голову правління банку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

"ПриватБанк подає апеляцію на ухвалу Господарського суду м. Києва від 24 лютого 2021 року про забезпечення позову до банку та уряду від первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку шляхом заборони вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно із законодавством, призначення голови правління є виключною компетенцією наглядової ради. Призначення відбувається на конкурсній основі, що є обов'язковою умовою функціонування системи корпоративного управління, зафіксованої у Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору та відповідних нормах законодавства. Конкурс відбувається у відповідності до чинного законодавства, зокрема, про управління державними банками.

"Ухвала про забезпечення позову є безпрецедентною та прийнята судом у відповідь на другу заяву з боку профспілки, у той час як перша була відхилена. Позов та заяви про його забезпечення з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку. Поданням численних та необґрунтованих позовів до судів та заяв до правоохоронних органів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топ-менеджерів банку у шпигунстві первинна профспілкова організація працівників ПриватБанку намагається перешкодити роботі банку та виконанню керівництвом банку своїх обов'язків", - наголошується у пресрелізі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 січня закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював фінустанову протягом останніх трьох років.