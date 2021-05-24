Україна залишилася десятою у світовому виробництві чавуну

У січні-квітні 2021 року Україна виплавила 7,07 млн тонн чавуну, що робить її десятою у світовому рейтингу виробників цієї продукції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

За даними Worldsteel, у січні-квітні 2021 року у світі вироблено 488,58 млн тонн чавуну (458,15 млн тонн доменним способом і 30,43 млн тонн прямим відновленням). Це на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої за 4 місяці 2021 року виплавили 306,64 млн тонн цієї продукції (на 8,7% більше, ніж за січень-квітень 2020 року). Частка китайського чавуну у світовому виробництві становила 62,8%.

Друге місце серед світових виробників чавуну у січні-квітні 2021 року посіла Індія (37,98 млн тонн; на 22,2% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), третє – Японія (23,28 млн тонн; на 0,2% менше), четверте – Росія (17,88 млн тонн; на 2,0% більше), п'яте – Південна Корея (15,68 млн тонн; на 8,1% більше).

Україна за підсумками січня-квітня 2021 року посіла десяте місце серед 38 світових виробників чавуну, виплавивши за цей період 7,07 млн тонн даної продукції, на 9,0% більше, ніж за січень-квітень 2020 року.

Світова виплавка сталі за 4 місяці 2021 року становила 662,78 млн тонн, що на 13,7% більше, ніж за січень-квітень 2020 року. Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де за вказаний період виплавили 374,56 млн тонн сталі (на 15,8% більше, ніж за січень-квітень 2020 року). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 56,5%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (28,25 млн тонн; на 26,9% більше порівняно із січнем-квітнем 2020 року), Японія (31,53 млн тонн; на 2,7% більше), США (27,29 млн тонн; на 2,8% більше) і Росія (25,47 млн тонн; на 7,1% більше).

Серед 64 країн-виробників сталі Україна за підсумками січня-квітня 2021 року посіла тринадцяте місце, виплавивши 7,14 млн тонн сталі, що на 7,2% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Worldsteel, Україна за підсумками 2020 року посіла дев’яте місце серед 40 світових виробників чавуну, виплавивши за цей період 20,42 млн тонн даної продукції, на 1,8% більше, ніж за 2019 рік. Серед виробників сталі Україна за підсумками 2020 року піднялась на одинадцяте місце, виплавивши 20,62 млн тонн сталі, що на 1,1% менше, ніж за 2019 рік.