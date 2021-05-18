Таскомбанк запровадив нову послугу – зміну постачальника газу

Стати клієнтом ГК «Нафтогаз України» можна у відділеннях Таскомбанку та Страхової групи «ТАС».

Відтепер побутові клієнти можуть подати заявку на приєднання до Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» у відділеннях банку ТАСКОМБАНК, а також через мережу агентів Страхової групи «ТАС». Послуга підключення доступна у майже 600 відділеннях банку й страхової групи в усіх областях України і є абсолютно безкоштовною для клієнтів.

Щоб подати заявку, клієнту потрібно завітати до одного з партнерських відділень з необхідним пакетом документів: паспортом, ІПН, документом про право власності на житло або згодою співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників, а також EIC-кодом (16-значним персональним газовим номером будинку або квартири клієнта). Співробітники ТАСКОМБАНК та агенти СГ «ТАС» у відділеннях допоможуть оформити заявку на приєднання до газопостачальної компанії. З адресами партнерських відділень можна ознайомитися на нашому офіційному сайті: https://gas.ua/uk/home/join#office-partner.

Після опрацювання заявки клієнт протягом 3-5 робочих днів на вказану електронну адресу отримає інформацію від ГК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші інструкції. Перевірити статус виконання заявки на підключення можна на сайті gas.ua. Для цього потрібно обрати розділ «Перевірити статус заявки» та ввести у відповідному полі свій ЕІС-код.

Перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника. Замінювати труби у разі зміни постачальника не потрібно: газ доставлятиметься тією ж трубою та з використанням того самого обладнання. Газопостачання під час чи після зміни компанії у клієнта не припиняється.

Ціни на газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» є стабільно одними з найвигідніших на ринку: з 1-го травня ціна блакитного палива від компанії в рамках річного тарифного плану «Фіксований» становить 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Нагадаємо, крім мережі ТАСКОМБАНК та СГ «ТАС», приєднатися до ГК «Нафтогаз України» клієнти можуть онлайн – на сайті gas.ua, через вебверсію Приват24 (розділ «Послуги/Комунальні постачальники»), або офлайн – у мережі банку ПУМБ та у відділеннях Ощадбанку.

Більше інформації щодо підключення до ГК «Нафтогаз України» можна отримати у контакт-центрі компанії за номерами: 093 654 77 77, 095 654 77 77, 097 654 77 77.

Фото з відкритих джерел і ТАСКОМБАНК