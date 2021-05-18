Поліція викрила незаконне заволодіння грошима підприємства Укрзалізниці

Слідчі Національної поліції викрили незаконне заволодіння понад 1 млн грн підприємства, засновником якого є АТ «Укрзалізниця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що службові особи підприємства, діючи за попередньою змовою із керівниками кількох суб’єктів господарювання, закупляли за завищеними цінами комплектуючі для ремонту локомотивних швидкостемірів.

«Окрім того, придбані деталі були неякісні та непридатні до використання. За такою схемою фігуранти заволоділи понад 1 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Вчора, 17 травня, в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях товариства, підприємств-постачальників та за місцями проживання фігурантів. У результаті було вилучено документацію щодо закупівлі комплектуючих, яка підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

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Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних коштів у сімох структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», розташованих у Харківській області.