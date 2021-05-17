Україна стала на крок ближче до «промислового безвізу» - Мінекономіки

Перший звіт експертів місії ЄС дає позитивну оцінку щодо високого ступеня імплементації українского завонодавства до європейского.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У травні завершилася робота першої попередньої оціночної місії ЄС, за результатами якої представлено перший офіційний звіт. Цей звіт є фундаментом для подальших дій щодо завершення транспозиції нормативних документів ЄС; уточнення перекладів та таблиць відповідності, а також для подальшого аудиту роботи національної інфраструктури якості.

“Ми стали на ще один вагомий крок ближче до укладання “промислового безвізу”. Перший звіт експертів місії ЄС з високою позитивною оцінкою щодо відповідності нашої нормативно-законодавчої бази до бази ЄС - це дійсно зелене світло до подальших важливих етапів. Вперше за всю незалежність України ми рухаємось до цілі “промисловий безвіз” дуже впевнено, системно і планомірно. Вперше за багато років відбулася комплексна оцінка всіх документів, необхідних для укладання угоди”, - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Так, експерти оцінили рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, імплементація яких буде потрібною для укладання угоди з “промислового безвізу”.

Слід зазначити, що перелік нормативних актів, які підлягали оцінці, було розширено на нормативні акти щодо екологічного маркування та еко-дизайну. Щодо 67 документів, експерти дійшли висновку, що законодавчі акти ЄС належним чином транспоновані. Ще щодо 13 документів робота триває. Щодо 6 з них було надано проєкти відповідних нормативних актів ЄС.

Експерти ЄС надали дуже важливі рекомендації щодо нюансів транспозиції документів ЄС у національне законодавство, перекладу термінології, підготовки таблиць відповідності тощо.

Експерти також визначили блок питань, які необхідно врегулювати на стадії підготовки до укладання угоди. Також експерти дійшли висновку, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС. Цей висновок дає зелене світло для наступного етапу в узгоджену плані дій укладання АСАА - оцінки роботи інституцій. Відтак у найближчі тижні розпочнеться комплексний аудит роботи усіх інституцій в сфері технічного регулювання.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 17 лютого, що Україна сподівається цього року підписати з Європейським Союзом угоду щодо "промислового безвізу", який надасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу.

Наприкінці жовтня минулого року розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»).

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди щодо «промислового безвізу». Раніше в уряді заявляли, що потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.