В Україні реалізують проєкт з активізації ринку річкових перевезень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, впровадження цього проєкту дозволить забезпечити конкурентоспроможність річкових портів у порівнянні з морськими портами, де не передбачено отримання будь-яких дозволів, збільшити обсяг перевалки вантажів і в цілому покращити розвиток річкового транспорту.
«Розвиток внутрішніх водних шляхів – один із головних пріоритетів міністерства. Вищезазначеним проєктом ми створюємо сприятливі умови для доступу до ринку річкових перевезень для суб’єктів господарювання, зокрема для іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів», - зазначив Криклій.
Зазначається, що реалізація проєкту триватиме до 31 грудня поточного року.