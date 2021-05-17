В Україні реалізують проєкт з активізації ринку річкових перевезень

Кабінет Міністрів на засіданні 17 травня схвалив постанову, якою розпочав реалізацію експериментального проєкту із заходження до річкових портів України суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, впровадження цього проєкту дозволить забезпечити конкурентоспроможність річкових портів у порівнянні з морськими портами, де не передбачено отримання будь-яких дозволів, збільшити обсяг перевалки вантажів і в цілому покращити розвиток річкового транспорту.

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«Розвиток внутрішніх водних шляхів – один із головних пріоритетів міністерства. Вищезазначеним проєктом ми створюємо сприятливі умови для доступу до ринку річкових перевезень для суб’єктів господарювання, зокрема для іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів», - зазначив Криклій.

Зазначається, що реалізація проєкту триватиме до 31 грудня поточного року.