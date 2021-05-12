Розтрата на 8 мільярдів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву департаменту ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук екскерівницю департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку Олену Бичихіну, підозрювану у справі про розтрату 8,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це НАБУ повідомляє у Фейсбуці.

«НАБУ розшукує керівника департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк», яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд ПриватБанку», - ідеться в повідомленні.

Також НАБУ розмістило фото Бичихіної із вказікою, що вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

За версією слідства, ексголова правління ПриватБанку в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці ПриватБанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.