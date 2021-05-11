Експерти прогнозують незначне зміцнення гривні цього тижня

Поточного тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,75 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

У компанії відзначили, що за минулий тиждень, включаючи тривалі вихідні, курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку.

Так, за минулий тиждень офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,77 до 27,70 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії УкрДилінг, за цей самий час знизилися з 27,77/27,79 до 27,69/27,70. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,65/27,84 до 27,55/27,75.

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На думку експертів, нейтральна динаміка валютного ринку була обумовлена ​​затяжними вихідними.

"На сьогодні запланований Мінфіном випуск облігацій ОВДЗ. Після затяжних вихідних та успішних розміщень минулого тижня на аукціоні очікується підвищений попит на гривневі папери, а це, в свою чергу, посилить попит на гривню і дозволить (їй - ред.) сильніше зміцнитися в ціні", - вважає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

Як повідомлялося, вранці 11 травня на відкритті міжбанку гривня зміцнилася нижче 27,70.