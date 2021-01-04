НБУ планує цьогоріч перевірити 17 банків на дотримання валютного законодавства

Національний банк України в 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.

Так, у першому кварталі регулятор має намір перевірити АТ "Альпарі Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк";

у другому кварталі - АТ "А-Банк", АТ "Банк Січ", АТ "Ощадбанк", АТ "Банк 3/4", АТ "Мегабанк";

у третьому кварталі - АТ "Сбербанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Український банк реконструкції та розвитку", АКБ "Індустріалбанк";

у четвертому кварталі - АТ "КБ "Земельний Капітал", ПАТ "МТБ Банк", АТ "РВС Банк", АТ "Укрбудінвестбанк", АТ "Універсал Банк".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України в 2021 році запланував інспекційні перевірки у 43 банках.