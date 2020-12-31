Стало відомо, у яких банках НБУ проведе перевірки наступного року

Національний банк України в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

План проведення інспекційних перевірок банків на 2021 рік було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу. Цей підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

До переліку фінансових установ, у яких пройдуть у 2021 році планові інспекційні перевірки, увійшли 43 банки. Зокрема, у I кварталі перевірки відбудуться у 7 банках: ПАТ "Банк "Український Капітал", АТ "ЄПБ", АТ "Банк 3/4", АТ "ПУМБ", АТ "АП Банк", АТ "Асвіо Банк", АТ "Оксі Банк".

У II кварталі перевірки відбудуться у 12 банках: АТ "Укрексімбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа-Банк", АБ "Південний", АТ "Таскомбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", АТ "МІБ", АТ "Банк Січ", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Полтава-банк", АТ "Альтбанк".

У III кварталі перевірки відбудуться у 14 банках: АТ "ПриватБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "МТБ Банк", АТ "А-Банк", АКБ "Індустріалбанк", АБ "Кліринговий Дім", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Кристалбанк", АТ "Комінвестбанк", АТ "Альпарі Банк", АТ "Юнекс Банк", ПрАТ "Банк Фамільний".

У IV кварталі перевірки відбудуться у 10 банках: АТ "Укрсиббанк",АТ "Мегабанк", АТ "Банк Альянс", АТ "Перший Інвестиційний Банк", АТ "КІБ", АТ "Мотор-Банк", АТ "Айбокс Банк", ПуАТ "КБ "Акордбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрбудінвестбанк".

Також у 2021 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 32 небанківських фінансових установах. Перевірки буде проведено у 15 страхових компаніях, 11 кредитних спілках, 5 фінансових компаніях та 1 лізингодавця.

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Загалом, інспекційними перевірками наступного року вдасться охопити установи, на які припадає 23% активів страхового ринку, 33% сегменту кредитних спілок та близько 20% фінансових компаній і лізингодавців.

У 2021 році Національний банк також буде проводити позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься за результатами наглядових дій.