Любов Молдаван, доктор економічних наук

Ще не пізно. Незважаючи на те, що з 1 липня відкривається продаж аграрних земель, ще не пізно доповнити земельну реформу нормами та правовими актами, які зроблять реальною її купівлю фермерськими господарствами.

Для нецільової, неаграрної, неполітичної аудиторії непомітні ті великі інформаційні, юридичні та й часом фізичні війни, які ведуться напередодні запуску вільного ринку між великим аграрним капіталом та фермерами. Медіа писали про це тут і тут.

Насправді у цих війнах великий капітал намагається зберегти статус-кво і визначити межі можливого, а середній аграрний клас – власне зберегти фізичні межі, а саме – право на оброблювані наділи та можливість їх обробляти. У цій війні – як для світової історії – нема нічого нового, її проходили багато країн, які потім поверталися до підтримки середнього агарного бізнесу. Нам же хотілося б, щоб відкриття ринків відбулося із максимальним урахуванням європейського досвіду та уроків історії.

Нагадаємо, що з 1 липня фізособи зможуть продавати та купувати землю. В одні руки можна буде купити не більше 100 га. З 2024 року купувати землю зможуть юридичні особи, тобто великі аграрні холдинги матимуть змогу повноцінно вступити у гру.

Про те, як зробити можливою купівлю землі саме фермерами, ми говоримо із доктором економічних наук, професоркою Інституту економіки та прогнозування НАН України Любов’ю Молдаван.

ФЕРМЕРАМ НЕ ПІД СИЛУ КУПІВЛЯ СІЛЬГОСПУГІДЬ

- Любове Василівно, ви багато років наголошуєте, що можливість купівлі селянами земель – основне в умовах зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських угідь? Чому?

- Це – об’єктивна закономірність, а не моя особиста думка. Переважне право за селянами на купівлю земельної ділянки – це добре, але це лише половина справи. Перешкодою для цього на практиці є обмежені можливості фермерських господарств отримувати доходи, яких вистачало б і на одночасну купівлю земельної ділянки, і на фінансування своєї діяльності.

Це пояснюється особливостями сільського господарства (високим рівнем залежності доходів від непередбачуваних природно-кліматичних умов, сезонністю виробництва, повільним оборотом капіталу й ін.). У такій ситуації перебувають фермери усіх країн, не залежно від рівня економічного розвитку. А тому не лише у бідних країнах, а й у багатих США запроваджують ювелірні методи підтримки малого аграрного бізнесу. Зазвичай для фінансування купівлі землі використовуються значні обсяги запозиченого капіталу.

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ БУЛО Й ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНІЄЮ З БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ Й ІНШИХ КРАЇН

- І де може позичити гроші фермер?

- Як правило, за довгостроковими позиками фермери не звертаються до комерційних банків, оскільки їм не під силу високі процентні ставки та недоступні умови; останні ж – мало зацікавлені у кредитуванні виробників сільськогосподарської продукції, особливо малих і середніх – через високий рівень ризиковості виробництва і низьку ліквідність застави. Вихід із ситуації світова практика знайшла у створенні спеціалізованих аграрних фінансово-кредитних формувань, серед яких домінуюче місце займають сільськогосподарські кооперативні кредитні товариства, створені самими фермерами, та небанківські державні установи по кредитуванню сільськогосподарського населення.

Щодо перших, то у Нідерландах, наприклад, на сільські кредитні кооперативи припадає 90% загальної фермерської заборгованості, у Японії, Китаї, Польщі – 80%, Франції, Німеччині – 70-75%. Перевагами кооперативних кредитних установ (банків, спілок, кас взаємокредитування) над комерційними є: нижчі процентні ставки, що забезпечує неприбутковий статус кооперативного товариства; можливість мінімальних вкладень; можливість одержання як малих, так і великих сум кредитів як під заставу, так і на умовах гарантій членів кооперативу (позичкове коло); простіша процедура оформлення кредиту і безпроблемне його одержання в будь-який час; можливість одержати кредит під ощадні внески; вищий рівень безпечності кредитного обслуговування у власній фінансовій установі; менша жорсткість у випадку невчасного повернення позичок та ряд інших.

Стимулювання розвитку сільської кредитної кооперації було й залишається однією з базових складових аграрної політики європейських й інших країн.