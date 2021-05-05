Фонд гарантування продає головний офіс «Родовід банку» в центрі Києва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 травня 2021 року планує продати на аукціоні офісне приміщення АТ "Родовід Банк" у центрі столиці за стартовою ціною 308,69 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні 5-поверховий офіс АТ "Родовід Банк", розташований в самому серці Києва – на Подолі, а також 203 одиниці обладнання банку, який перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 18 травня 2021 року в системі Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

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Будівля загальною площею 6 077 кв м знаходиться в історичній частині міста – на вулиці Сагайдачного, будинок 17. Поблизу – Поштова площа, старовинний київський фунікулер, Андріївський узвіз, станція метро "Поштова площа" і набережна Дніпра.

Стартова ціна лоту – 308,69 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України прийняв рішення від 19 грудня 2017 року про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Родовід банк".