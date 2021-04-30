Контрабанда підакцизних товарів: ОГП ініціює відновлення кримінальної відповідальності

Офіс генеральної прокурора ініціює відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних і контрафактних товарів.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник генпрокурора Олексій Симоненко під час наради керівників правоохоронних і державних органів стосовно боротьби із контрабандою, інформує пресслужба відомства.

«Через відсутність кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, в тому числі підакцизних товарів, передусім тютюнових виробів, слідчі підрозділи правоохоронних органів держави наразі не мають можливості ефективно протидіяти цьому ганебному явищу. Контрабанда - це системна проблема, для вирішення якої необхідно спрямувати зусилля всіх правоохоронних та інших державних органів», – зазначив заступник генпрокурора.

За словами Симоненка, контрабанда в країні досягла величезних розмірів і стала загрозою національній безпеці держави.

За приблизними розрахунками різних профільних асоціацій, цифра втрат державного бюджету від ухилення від сплати податків та митних платежів становить близько 45 млрд грн на рік, зазначив він.

У зв’язку з цим ОГП ініціює відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних і контрафактних товарів шляхом внесення відповідної групи товарів до предметів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом.

Також прокуратура наполягатиме на впровадженні автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів «Електронна акцизна марка» для алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами засідання РНБО 2 квітня в Україні запровадили персональні санкції щодо осіб, які очолюють так звану топдесятку українських контрабандистів..