Земельне протистояння на Тернопільщині: Агрохолдинг вночі засіяв спірні землі

Земельний конфлікт на Тернопільщині між агрохолдингом «Агропродсервіс» та фермерським господарством «Урожай ТЕО» отримав продовження. Після невдалих спроб засіву паїв 14 і 27 квітня «Агропродсервіс» засіяв спірні землі в ніч на 30 квітня.

Про це Укрінформу повідомила Ірина Сказко, донька керівника «Урожай ТЕО» Степана Сказка.

«Вночі відбувся засів спірних ділянок розміром 60 гектарів, на які заявляє свої права «Агропродсервіс». Хоча документи на ці паї ми так і не отримали», - розповіла вона.

Сказко повідомила, що про здійснене дізналися сьогодні о шостій ранку, коли її батько пішов на поле. «Поля засіялися бандитським способом. Якби правда була на боці агрохолдингу, то вони би не робили це в ніч на Страсну п’ятницю, коли розіп’яли Христа, вони би мали документи, договори оренди і робили все прозоро. Для мене, як для віруючої людини, це страшні речі», - вважає Сказко.

Вона також розповіла, що 14 квітня, коли «Агропродсервіс» вперше спробував засіяти паї, які перебувають в оренді «Урожай ТЕО» з 2018 року, що підтверджено рішенням Верховного Суду від 9 березня 2021 року, начальник Бережанської поліції Артем Колодій відмовлявся реєструвати заяву «Урожай ТЕО» про спробу рейдерського захоплення паїв і запевняв, що на ділянках не буде засіву доти, доки не буде надано правової оцінки рішенню ВС якоюсь земельною комісією, що розташована в Тернопільській обласній прокуратурі.

На думку Сказко, навряд чи земельна комісія прокуратури може давати правові оцінки там, де дали свої рішення суд першої, другої інстанції і Верховний Суд, але, тим не менше, обіцянки поліції були. Сказко додала, що попри це спроби засіву полів відбувалися, і поліція в цій ситуації працювала в інтересах агрохолдингу.

«Попри обіцянки начальника Бережанської поліції 14 квітня не втручатися у процес, 27 квітня поліція знову виїхала на поле, як вони пояснили, бо до них звернувся «Агропродсервіс», щоб вони «сприяли дотриманню громадського порядку на земельних ділянках». Тоді на полі були вісім екіпажів поліції та спецпризначенці, які збиралися забезпечити засів ПАП «Агропродсервіс». Поліція «кришувала» рейдерів. Документів, які б давали право «Агропродсервісу», мені не надали. Тоді 27-го мені вдалося зупинити техніку. 28-го мені передали інформацію з «Агропродсервісу», що якщо їм не допоможе поліція, то вони діятимуть «своїми способами та методами». Це була одна з багатьох погроз, які я чула з боку представників компанії, які багато разів казали про фізичну розправу. І нарешті в ніч з 29-го на 30-те вони вночі засіяли ділянки».

Укрінформ звернувся за коментарем до ПАП «Агропродсервіс». На гарячій лінії компанії сказали, що вони не коментують цю ситуацію і про те, чи сіяли вночі, нічого сказати не можуть, а всю інформацію подають на свій сайт. Натомість на сайті ПАП станом на ранок 30 квітня такої інформації не було.

Водночас Ірина Сказко повідомила, що «Урожай ТЕО» рухатиметься в законодавчій площині, буде відстоювати свої права на справедливість і вимагатиме виконання рішень Верховного Суду. «Коли вся влада каже про підтримку фермерства, а насправді відбувається його знищення, ми повинні бути прикладом та маяком надії для сотень малих господарств, які можуть зіткнутися з проблемою нападу та загарбання паїв з боку латифундистів. Ми маємо допомогти людям, які люблять цю землю, хочуть на ній працювати і хочуть, щоб на ній працювали покоління фермерських родин», – заявила Сказко.

Як повідомлялося, конфлікт за оренду 180 га земель селян між ПАП «Агропродсервіс» і фермерським господарством «Урожай ТЕО» триває з 2018 року. Три роки тривали суди, і в березні 2021 року Верховний Суд підтвердив право «Урожай ТЕО» на оренду цих паїв, зобов’язавши Міністерство юстиції внести орендні договори в державний реєстр.

Натомість у ПАП «Агропродсервіс» заявили, що власники 33 паїв уклали з ними нові договори оренди, і під супроводом поліції вивели техніку на поля для засіву.