Перехід на отримання пенсій на картку має бути поступовим - Шмигаль

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами наради щодо тарифів на оплату послуг АТ «Укрпошта» за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента, повідомляє Укрінформ.

«Всі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і «Укрпошта» спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів», - підкреслив Шмигаль.

За його словами, доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг. Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір надавачів послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. Нині їх надає АТ „Укрпошта" на монопольних умовах.