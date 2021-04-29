На Арселор Мітал вимагають підвищення зарплат та покращення умов праці

У Кривому Розі працівники металургійного підприємства «Арселор Мітал» вийшли на акцію протесту, вимагаючи підвищення зарплат та покращення умов праці.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Конфедерації незалежних профспілок України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"У Кривому Розі розпочалась акція протесту трудового колективу, профспілкових організацій металургійного гіганта «Арселор Мітал Кривий Ріг». Працівники, які вийшли на площу біля БК Металургів, вимагають покращення умов праці, забезпечення дотримання норм безпеки на робочих місцях та підвищення заробітної плати мінімум на 30%", - йдеться у повідомленні.

За словами Волинця, якщо адміністрація підприємства не погодиться на вимоги, працівники готові вдатися до більш радикальних дій. Серед ймовірніших розглядається формат протесту «робота за інструкцією» або італійський страйк.

Як зауважив профспілковий лідер, така форма протесту передбачає, що співробітники підприємства максимально строго виконують свої посадові обов'язки і правила, ні на крок не відступаючи від них. Такий метод протесту є вельми ефективним, оскільки працювати строго за інструкціями практично неможливо. Укупі з бюрократичним характером прописаних посадових обов’язків, неможливістю врахувати всі нюанси - така форма протесту призводить до суттєвого спаду продуктивності підприємства. При цьому з італійським страйком важко боротися за допомогою антистрайкових законів, а притягти до відповідальності ініціаторів практично неможливо, оскільки формально вони діють згідно з нормативними актами.

Раніше пресслужба «Арселор Мітал Кривий Ріг» повідомляла, що з 1 травня цього року усі працівники підприємства гарантовано отримуватимуть мінімум на 5% більше, ніж раніше. Для низки посад і спеціальностей заробітна плата виросте і більше, щоб відповідати реаліям ринку.