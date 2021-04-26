Валовий національний дохід України збільшився на 3,9%

Валовий національний дохід України за минулий рік збільшився на 3,9% порівняно із 2019 роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з уточненими даними Держстату, за минулий рік валовий національний дохід України становив 4,26 трлн грн, що на 3,9% більше, ніж за 2019 рік.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2019 році валовий національний дохід становив 4,10 трлн грн, що на 12,2% більше, ніж у 2018 році.