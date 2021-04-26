Експерти очікують помірне зниження курсу долара поточного тижня

Поточного тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"На тижні, що розпочався, ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 27,8 грн, а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 27,7/27,9 грн", - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку - на 0,3-0,4%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,98 до 27,90 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей самий час знизилися з 27,98/28,00 до 27,87/27,89 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,87/28,06 до 27,79/27,98 (-0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 0,7%.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з прогнозом компанії "Альпарі", у квітні очікується помірне зростання курсу гривні до долара і більш помітне зміцнення по відношенню до євро за рахунок того, що європейська валюта продовжує дешевшати на світовому ринку.