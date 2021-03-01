Укравтодор - про передачу київського мосту державі: Успішні приклади уже є

Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) уже має досвід швидкого та якісного будівництва об’єктів, аналогічних Подільсько-Воскресенському мосту в Києві.

Відтак київській владі варто все-таки віддати цей міст на баланс держави, написав у Фейсбуці голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Як зауважив очільник Укравтодору, приклади успішної передачі мостів державі вже існують. Так, минулого року з комунальної у державну власність був переданий міст через Сухий Лиман у Чорноморську. Зараз міст активно добудовується, роботи планується завершити у 2021 році.

«У минулому році нам вдалося завершити будівництво на десятках довгобудів. Серед об’єктів, подібних до Подільсько-Воскресенського мосту, – Запорізький міст, у складі якого 2 позакласових мости та 27 штучних споруд з численними розв’язками», - розповів Кубраков, додавши, що на Запорізькому мосту Укравтодор також залучив незалежний технагляд з австрійських спеціалістів.

Цього року також стартують роботи зі зведення позакласового, складного та технологічного вантового мосту у Кременчуці.

«Що стосується Дарницького мосту у Києві – плануємо завершити усі роботи разом із «Укрзалізницею» вже у 2021 році. Незабаром поділимося позитивними новинами», - сказав голова Укравтодору.

Він нагадав, що КМДА неодноразово переносила терміни завершення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту. Натомість Укравтодор здатен швидко завершити об’єкт такого рівня – за попередніми оцінками, для завершення будівництва моста, всіх з’їздів та заїздів потрібен один будівельний сезон з моменту початку робіт, стверджує Кубраков.

«Досвід Укравтодору у 2020 показує, що навіть найскладніші об’єкти можливо добудувати та побудувати максимально швидко – якщо є політична воля, фінансування та належна організація усіх процесів», - підкреслив він, закликавши київську владу дати державі можливість завершити роботи на цьому столичному довгобуді.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого стало відомо, що Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) звернулося до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з пропозицією передати до його сфери управління об’єкт незавершеного будівництва «Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві» для прискорення будівництва і введення його в експлуатацію.

Київський міський голова Віталій Кличко 26 лютого заявив, що передача Подільсько-Воскресенського мостового переходу на баланс Укравтодору значно відтермінує добудову цього об‘єкта.